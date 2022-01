Aigua de Rigat, companyia gestora del cicle de l’aigua a Igualada, i l’Igualada Hoquei Club han renovat el seu conveni de col·laboració per a la temporada 2022–2023. Aquesta és la cinquena temporada consecutiva, des del 2018, que el club i la companyia d’aigua mantenen aquest acord. La signatura es va fer de forma telemàtica per la situació sanitària actual i va tenir la participació del president del Club, Manel Burón; el gerent d’Aigua de Rigat, David Gall; i el conseller delegat de la companyia, Xavier Ventayol. El patrocini per part d’Aigua de Rigat comprèn totes les competicions esportives (oficials, amistoses, nacionals i internacionals) on participi l’IHC. I, especialment, es mostra en el nom oficial de l’equip de l’OK Lliga en les competicions: Igualada HC Rigat.