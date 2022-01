L’alumnat del cicle formatiu de grau superior de Manteniment electrònic de l’institut Lacetània de Manresa va fer de tècnic de so per un dia, en una experiència que els ha permès posar en pràctica els coneixements apresos i a la vegada valorar la importància del treball en equip, la comunicació i la coordinació a l’hora de muntar un equip de so. L’alumnat va muntar i posar en marxa l’equip a la mateixa pista del centre i va poder veure de primera mà tots els components que formen un muntatge d’aquest tipus, com els cables, les torres per penjar els altaveus, els diferents elements electrònics, etc. L’activitat es va portar a terme en un ambient distès i va tenir la complicitat d’altres alumnes que estaven fent classe en aquell moment i que, atrets per la música, van decidir canviar les aules pel pati.