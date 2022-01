Martorell ha lliurat les claus dels horts urbans que el Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament ha cedit a entitats de Martorell i entorn. Són cinc parcel·les del recinte, destinades a associacions de caire sociosanitari i social que les havien sol·licitat. L’objectiu és que els seus usuaris puguin dur a terme una activitat saludable i terapèutica com és el cultiu de verdures i hortalisses. A l’acte hi van assistir l’alcalde, Xavier Fonollosa, i la regidora de Serveis Municipals i Via Pública, Elisabet Plaza, en representació municipal. Pel que fa a les entitats, hi van ser presents Isa Enri, treballadora social de l’Associació Salut Mental del Baix Llobregat Nord; Vicenç Mateo, secretari de l’Associació per la integració i reinserció de persones socialment vulnerables o en risc d’exclusió social (Persovuses); Anabel Pérez, treballadora social sanitària del Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències (CAS) del Baix Llobregat Nord. També tindran una parcel·la l’Esplai de la Gent Gran de La Vila i l’Escola Balmes.