La Jugateca del Medi Ambient de Castellví de Rosanes s’ha posat en marxa amb la construcció i instal·lació de vuit caixes niu per a ocells. L’activitat va comptar amb la participació de diverses famílies que van aprendre què és una caixa niu, la van construir i després la van col·locar perquè els ocells la puguin fer servir com a llar. El proper diumenge, es farà un segon taller de caixes niu d’11 a 13 h al Centre Cívic de Can Sunyer i Valldaina.