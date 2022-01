La regidoria de Cultura de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola vol impulsar el programa del Voluntariat per la llengua per facilitar un entorn de comunicació oral a les persones que estan aprenent català i a les que tenen la necessitat de millorar-lo. La fórmula preveu un format de parella lingüística amb trobades d’una hora a la setmana. Per tal de poder dur a terme l’activitat necessiten persones voluntàries amb ganes de conversar i de fer noves coneixences, i persones aprenentes que vulguin llançar-se a parlar el català que ja saben.

Totes les persones interessades a participar-hi o que necessitin més informació poden escriure un correu electrònic a vxl.montserrat@cpnl.cat , trucar al telèfon 634 75 78 68 (Teresa Roig) o entrar al portal www.vxl.cat. Per inscriure-s’hi cal ser major de 18 anys. També poden adreçar-se presencialment al Biblio@ccés dels Hostalets de Pierola en el seu horari habitual, de dilluns a divendres de 16.30 a 20 h, i dimarts i dijous de 10 a 14 h.