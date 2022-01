Piera va inaugurar, davant del CAP, el monòlit en agraïment als donants de sang. La figura, la primera present a la comarca i que consta del dibuix d’un cor amb dues gotes de sang a la part inferior, reconeix l’esforç i fa agraïment a totes les persones donants de sang. A l’acte hi van acudir Josep Llopart, alcalde de la vila; Montse Porras, regidora de Sanitat; Marc Ibars, president de la Federació Catalana de Donants de Sang; Marta Hernández, tècnica de promoció del Banc de Sang i Teixits de Catalunya; Pepita Codol, de l’Associació de Donants de Sang de l’Anoia, a més de representació del CAP i diversos membres del consistori. Després d’un seguit de parlaments, on la temàtica comuna van ser els reconeixements, agraïments i mostra d’orgull cap a totes aquelles persones que s’apropen dia a dia als bancs de sang per realitzar donacions, es va aixecar un mantell que cobria el monòlit per finalitzar la inauguració.