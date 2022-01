Un espai del carrer Aiguader, al barri de les Escodines de Manresa, acull a partir d’ara de forma permanent l’Arbre dels Desitjos que durant la campanya d’aquest Nadal ha estat ubicat a la Plana de l’Om, i on tothom hi ha pogut deixar les seves peticions per al 2022. La instal·lació l’ha dut a terme l’Ajuntament de Manresa, a través de les regidories de Centre Històric i de Comerç. L’Arbre dels Desitjos es va instal·lar el desembre passat a la Plana de l’Om amb la finalitat de fomentar el comerç de proximitat per la campanya de Nadal davant de la situació de pandèmia de la covid-19, oferint als compradors una targeta amb un cordill per escriure els seus desitjos de cara al nou any i penjant-los a l’arbre. La iniciativa va néixer el 2020 —primer Nadal amb covid— amb la voluntat de dinamitzar el nucli històric i els seus comerços.