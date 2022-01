Sant Fruitós de Bages va celebrar la 24a Marxa al Terme, organitzada pel Grup Excursionista Posa’t en Marxa, i que va tenir la participació de 1.800 caminaires, que van desafiar el fred matinal. Fins i tot, en alguns punts de la ruta els termòmetres van baixar per sota dels 5 graus sota zero. Els participants van seguir les instruccions que enguany es van aplicar per evitar el contagi de la covid, per aquest motiu hi va haver una sortida esglaonada de 8 a 9 del matí. Després de realitzar un dels dos recorreguts, el curt d’11,88 km i el llarg de 21,75, els marxadors van arribar a la meta del parc del Bosquet, on van rebre, com a record, un buf. -Jaume Grandia