El banc de sang visita per primer cop aquest 2022 Castellví de Rosanes per facilitar, una vegada més, el gest imprescindible i solidari de donar sang per salvar vides.

Aquesta primera visita del 2022 serà diumenge, 13 de febrer, a la sala gran del CCR de 10 a 14 h. Com en ocasions anteriors, caldrà demanar hora prèviament per poder fer la donació, per així assegurar que les persones van esglaonadament al banc de sang i no es produeixen aglomeracions. Les persones interessades a donar sang cal que s’apuntin al web donarsang.gencat.cat.