La Penya Ciclista Bonavista ha preparat per dissabte una sortida en bicicleta gravel fins a Joncadella. Qui es vulgui iniciar, té l’oportunitat aquest dissabte de pedalejar un recorregut d’uns 36 quilòmetres i amb 476 m. de desnivell, fàcil i apte per a tothom. El traçat passarà per Can Poc Oli, el Gorg de les Escaletes, el Xup, Sant Joan de Vilatorrada i Joncadella, punt on s’aturaran per esmorzar. Tot seguit, es retornarà cap a Manresa. Se sortirà dissabte, a les 8.30 h del matí, de davant dels locals de la Penya Ciclista Bonavista, a la Font dels Capellans, octogonal 12. Tot i que no és obligatòria la reserva prèvia, s’aconsella inscriure’s enviant un correu electrònic, amb nom i cognoms, a pcbonavista@hotmail.com per reservar lloc per a esmorzar.