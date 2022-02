L’Ajuntament de Vallbona d’Anoia, Anoia Turisme i la Diputació de Barcelona han impulsat la gimcana digital «Bandolers a la recerca del tresor», dissenyada per Gymkana digital turística. L’activitat porta per subtítol «Una aventura per conquerir en família!» i proposa dotze enigmes per resoldre en 70 minuts en un recorregut d’1,1 quilòmetres que permeten descobrir molts indrets del municipi.

La gimcana arrenca davant de l’edifici de l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia i per participar-hi cal entrar a una pàgina web que proporcionarà instruccions, pistes i un mapa, i està disponible en català i en espanyol. Només cal disposar d’un dispositiu mòbil per anar escanejant el codi QR que apareix als cartells de l’activitat. El recorregut passa per cal Bayona, el safareig, casa Creus, ca la Viuda, ca l’Americano, cal Pons, cal Mora, cal Sabaté, l’església i el camí ral. Els participants es traslladaran al segle XVI i tindran com a objectiu unir-se a un grup de bandolers catalans llegendaris.