Els Hostalets de Pierola va acollir la segona jornada del cicle de caminades que organitza la Diputació de Barcelona i els ajuntaments participants. Un centenar de caminants van assistir a la segona jornada del cicle de marxa nòrdica per a gent gran en la passejada dedicada al poble dels Hostalets de Pierola i on s’hi van sumar els veïns de les tres altres poblacions participants: Les Franqueses del Vallès, Sant Pere de Ribes i les Masies de Voltregà. La passejada va comptar amb un dia radiant i amb les explicacions del mateix alcalde que va fer de guia amb anècdotes i curiositats dels racons per on anaven passant. Abans però, uns estiraments per relaxar la musculatura van tancar la segona jornada d’aquest cicle que continuarà amb la visita a Sant Pere de Ribes i les Masies de Voltregà.