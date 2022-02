El Consell d’Infants de Capellades ha començat ja les seves sessions de treball d’aquest curs amb dos objectius: el medi ambient i la perspectiva de gènere. En aquesta línia, recentment van dur a terme una sessió amb Biel Castells, tècnic en medi ambient del Consell Comarcal, qui els va explicar els usos de l’aigua els darrers 50 anys, agafant com a referència la Bassa, on es va fer la mateixa sessió. Es va utilitzar una dinàmica de joc que després s’adaptarà per fer-la a les aules. La propera sessió estarà dinamitzada per una dona del món científic que explicarà el paper de la dona les darreres dècades i la seva relació amb les tasques de la llar. La sessió seguirà treballant amb la mateixa dinàmica de joc.