Un grup d’alumnes de 3r d’ESO de l’Institut Pla de les Moreres de Vilanova del Camí va presentar a l’Espai Jove una maqueta de Can Muscons. La maqueta la van elaborar durant l’assignatura optativa «Espai i Volum» que es va dur a terme durant el primer trimestre. La classe, a càrrec de la professora Gemma Ribalta els ha permès construir diverses maquetes d’edificis. Van començar amb un arbre, passant per un terreny amb la seva topografia, un habitatge i finalment maquetes d’edificis públics del municipi: el CAP, la llar d’infants El Molinet i Can Muscons. Yerai Clemente, Miguel Pulido, Ali Kadri, Estela Iglesias i Andrea Iurain són els cinc joves estudiants que han creat la maqueta de Can Muscons amb cartró i altres materials d’ús quotidià com ara globus o escuradents. El més complicat com assenyalen des de l’equip, ha estat l’elaboració dels plànols i la coordinació.