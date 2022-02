Un grup d’alumnes de segon d’ESO de l’institut Lacetània de Manresa ha dut a terme diferents accions amb l’objectiu d’aconseguir millorar la neteja de la ciutat de Manresa. L’alumnat es van trobar que un espai proper a l’institut en el qual havien de fer un hort estava ple de deixalles com plàstics, papers i ampolles que la gent hi havia anat abocant. Així, a més de netejar-ho per poder deixar a punt la terra de l’hort, van fer diferents propostes perquè aquesta situació no es tornés a repetir. La primera acció va ser fer un escrit a l’Ajuntament de Manresa per sol·licitar que posin papereres a la plaça que hi ha al costat d’aquest espai, després de comprovar que no n’hi havia cap. A més, van elaborar i penjar cartells a l’entrada de l’hort per demanar a la ciutadania que no hi llenci brutícia.