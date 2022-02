L’alumnat de segon curs dels estudis de disseny de moda de l’Escola Superior d’Art i Disseny de la Llotja de Barcelona va visitar el taller de l’Escola d’Arts i Disseny La Gaspar d’Igualada. Els professors del cicle de grau mitjà d’Artesania de complements amb cuir van impartir un taller de quatre hores explicant els diferents tipus de material, els acabats, la maquinària de confecció industrial, les eines que s’utilitzen per treballar a mà i altres materials relacionats amb la indústria. Després d’una completa explicació, es van dur a terme dos tallers per aprendre de primera mà les diferents tècniques per treballar el cuir. L’alumnat va fabricar dues peces, una confeccionada a màquina i una altra a mà, i es va valorar la importància de la fusió del treball artesanal amb la confecció industrial.