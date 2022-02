La Fira de la Baronia d’Òdena va acollir algunes de les activitats ja tradicionals, com l’aplec de la sardana, el joc de la cucanya, l’esmorzar popular, i va donar valor al patrimoni i al passat històric d’Òdena amb les visites guiades, i al territori, amb el mercat d’artesans. Durant la jornada es van repartir més de 150 entrepans de botifarra i es van dur a terme la resta d’activitats típiques de la fira, com les bitlles catalanes, el joc de la cucanya i el XVII Aplec de sardanes van gaudir de molt bona participació. Les visites guiades a càrrec d’Anoia Patrimoni en les seves tres sessions també van ser seguides per molts visitants, així com el mercat d’artesans, que va ser concorregut tot el matí.