Recentment, es va dur a terme un taller de memòria al barri de Can Claramunt de Piera, en la presentació del projecte «El CAP a prop teu» amb el suport de l’associació de veïns. El projecte vol crear un espai per fer-hi activitats i tallers, però també s’obre a qualsevol persona, encara que no participi en les dinàmiques, que a través d’aquest espai podrà parlar amb una treballadora social per resoldre dubtes sobre tràmits i recursos disponibles. Així mateix també servirà per fer intervenció en l’àmbit comunitari i prevenir l’aïllament social de les persones que es troben en situacions de vulnerabilitat.