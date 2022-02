Sant Vicenç de Castellet va programar una sessió de retorn per compartir els resultats del projecte «Llegim el riu». La iniciativa va permetre els darrers mesos avaluar la qualitat hídrica, hidromorfològica i biològica del riu Llobregat al seu pas pel municipi. La sessió va tenir la participació del grup de persones voluntàries que van recollir les mostres durant el treball de camp i va ser conduïda per l’Associació Hàbitats i el grup de recerca FEHMLab de la Universitat de Barcelona. La jornada va plantejar diverses propostes de millora i idees interessants per continuar treballant en la millora dels ecosistemes fluvials.