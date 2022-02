Santa Maria d’Oló va acollir el primer taller gratuït del curs complet d’autoprotecció i defensa personal femenina, organitzat per l’Ajuntament. Un total de dinou persones van escoltar les explicacions sobre la corba de l’hostilitat, la gestió i fisiologia de l’estrès, i altres temes teòrics per passar posteriorment a la realització de tècniques específiques de defensa personal femenina. El proper taller del curs es durà a terme a l’escola de Taekwondo Navarcles, concretament a la sala Tot per ballar, i també serà gratuït.