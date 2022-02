Fins al 28 de febrer l’Associació Bonsai Natura organitza un curs d’iniciació adaptat a les normatives sanitàries per la covid-19. El curs consta de classes teòriques i pràctiques sobre la història del bonsai, cultiu, estils i tècniques de modelatge i trasplant. Es fa pràctica amb el prebonsai aportat per l’alumne o per l’organització. El curs inclou el material necessari pel desenvolupament de l’aprenentatge (dossier, filferros, terres, etc) i opcionalment el test i el prebonsai. Es porta a terme a la seu de l’entitat a la plaça Oleguer Miró, 34, baixos.