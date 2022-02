L’humorista Peyu i la meteoròloga berguedana Gemma Puig participaran avui al projecte AQUAeSTEAM, impulsat des de la UPC Manresa, amb la col·laboració del Parc de la Séquia, per incentivar vocacions científiques plantejant reptes tecnològics.

A les 6 de la tarda es farà una presentació telemàtica dirigida als centres educatius.

En aquesta trobada es farà la presentació del repte «L’aigua puja muntanyes?», amb la presentació en exclusiva d’un vídeo amb un convidat ben especial, en Peyu, que té un problema, i l’hauran d’ajudar a resoldre’l.

També es podrà veure un altre vídeo on la meteoròloga berguedana de TV3 Gemma Puig valora el projecte AQUAeSTEAM i demana ajuda al professorat i, sobretot, als joves.

Per últim, avançaran les propostes de cursos de formació per al professorat, activitats del Temps d’aigua d’enguany i nous recursos. Es pot trobar informació sobre el projecte AQUAeSTEAM a https://aquaesteam.upc.edu/.

El projecte està impulsat i liderat per la UPC de Manresa, amb el suport econòmic de Fundación Española para la Ciencia y Tecnología. Des de la Catalunya Central es fa extensiu arreu del territori conjuntament amb l’Ajuntament de Manresa, la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia, el Museu de Geologia Valentí Masachs i el Museu de la Tècnica de Manresa. Es comprometen també al projecte com a biblioteques impulsores la Biblioteca Ateneu Les Bases i la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM). A més, es compta amb la col·laboració del Museu de Matemàtiques de Catalunya, el Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central i diverses empreses, com Aigües de Manresa. També donen suport per al contacte amb els centres escolars el Centre de recursos pedagògics del Bages i el Consell comarcal del Bages.