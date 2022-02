L’Ajuntament de Manresa va felicitar ahir Enriqueta Chapa Gordo pel seu centenari i li va lliurar un ram de flors, un obsequi i una carta de l’alcalde, Marc Aloy Guàrdia, amb motiu d’aquesta celebració, que va tenir lloc a la Residència Assistida Font dels Capellans. A causa de les mesures preventives per la pandèmia de la covid, no hi va haver assistència institucional, però sí que l’homenatjada va rebre durant el dia l’estima i la felicitació de familiars i professionals del centre residencial. Enriqueta Chapa Gordo va néixer a Jarilla (Càceres) el 8 de febrer de 1922. Té un fill, una filla, dos néts, una besnéta i un besnét. Va ser mestressa de casa i li agradava molt cosir i fer de modista per a la família.