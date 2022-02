Els dies 15, 16 i 23 de febrer se celebrarà una prova a l’Escola d’Hoteleria Joviat de Manresa del projecte d’impressió d’aliments en 3D adreçat a les persones amb disfàgia, anomenat NutriAlth3D.

El projecte el lidera la Fundació Althaia amb la col·laboració de diverses institucions i empreses del territori, com l’Escola d’Hoteleria Joviat, la FUB-UManresa i l’Ajuntament de Manresa.

Aquest mes de febrer es portarà a terme un estudi coordinat per la FUB-UManresa que analitzarà l’impacte que els aliments impresos en 3D poden arribar a tenir en la qualitat de vida de les persones que pateixen problemes de deglució.

L’objectiu és confirmar científicament aquest àmbit del projecte, després que experts en nutrició i disfàgia l’hagin validat a nivell nutricional.

El test està obert a les persones majors d’edat de l’àrea d’influència de la Fundació Althaia que tinguin disfàgia o problemes de deglució. Per participar cal escriure a recerca@althaia.cat facilitant les dades de contacte. Els participants provaran sis menús formats per dos plats i postres per fer-ne una valoració.

Les diferents propostes gastronòmiques que es tastaran són una creació dels estudiants de l’Escola d’Hoteleria Joviat, que han rebut una formació específica per part de nutricionistes, dietistes, metges endocrinòlegs, metges rehabilitadors, logopedes, cuiners i experts en la tecnologia 3D.

Prèviament, les propostes es van validar a nivell nutricional. En aquest sentit, el mes de desembre els experts van analitzar els sis menús i van concloure que eren idonis per dur una dieta equilibrada i també que contenien els valors nutricionals necessaris.

Ara es fa un pas més amb la provatura de menús complets que s’han validat a nivell nutritiu i amb un estudi exploratori sobre l’impacte en la qualitat de vida.