Júlia Pareto, llicenciada en Filosofia amb premi extraordinari per la Universitat de Barcelona, va oferir la xerrada «D’Aristòtil a Pepper: ètica per a la robòtica social» en una nova sessió d’AUGA, Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de l’Anoia. Pareto va presentar la seva tesi en la qual reflexiona sobre els principis ètics de la intel·ligència artificial dels robots que van ocupant llocs en la vida de les persones. Les consideracions sobre qui les programa i controla i sota quina filosofia.