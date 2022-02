L’Ajuntament de Sant Fruitós amplia el termini per sol·licitar a instal·lació d’una parada d’artesania o d’una atracció de fira durant la Festa de l’Arròs 2022 que se celebrarà el diumenge 27 de febrer.

Les persones interessades poden sol·licitar-ho presencialment, fins al 14 de febrer, a les oficines de l’Ajuntament o per via telemàtica a la seu electrònica. La Festa de l’Arròs és d’origen medieval i és la celebració més important de la població declarada d’Interès turístic per la Generalitat el 1995. En el segle XIX s’anomenava «La sopa de pobres» per tractar-se d’una menja mes aquosa. Al final dels anys cinquanta la denominació ja s’adapta popularment al nom que s’ha conservat fins ara.