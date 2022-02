El Centre de Normalització Lingüística Montserrat organitza la 10a edició del concurs LlumCat, centrat en el coneixement de la història i la tradició de la Festa de la Llum de Manresa. Consta de cinc preguntes i hi ha dotze premis gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament, el Consell Comarcal, Fent País Cooperativa, la FUB, Manresa+comerç, El Pou de la Gallina, Diesa Restauració, Amics de la Seu, Parc de la Séquia. Més informació a https://blogs.cpnl.cat/llumcat. Pretén que els participants no solament s’interessin per la cultura de Manresa, sinó que aprofundeixin d’una manera lúdica en el coneixement d’un dels fets històrics que més impacte ha tingut en el desenvolupament de la ciutat.