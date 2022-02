L’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de l’Anoia (AUGA) va tractar la demografia. Es va posar de manifest que a l’Anoia pràcticament la meitat dels municipis han perdut població en els últims cinquanta anys. Ton Lloret, Gemma Estany i J. Trepat han estudiat el fenomen i dediquen la seva feina a reconduir-ho. Les seves propostes, ara en temps de pandèmia, han facilitat el fet d’anar a viure a petits llogarets quasi abandonats a persones i famílies de ciutat. Resposta positiva clara que cal quantificar d’aquí un temps per veure si es consolida. Per l’altre costat, la constatació de que, en poc temps, l’1,7% de la població serà suficient per portar tota l’activitat agrària de Catalunya.