L’Associació Contra el Càncer va posar el divendres dia 4 de febrer una taula informativa davant de Crist Rei, a Manresa, amb motiu del dia mundial contra la malaltia. El lema d’enguany és «El càncer és igual per a tothom, però no tothom és igual davant el càncer». Es van repartir díptics i cartells, i es va poder signar L’Acord Contra el Càncer, per aconseguir més equitat davant la malaltia. La presidenta de la junta local de l’entitat, Xus Pérez, ha explicat que van ser moltes les persones que es van interessar per signar L’Acord Contra el Càncer. Aquest document recorda que no totes les persones tenen accés a entorns saludables per prevenir-ho des de la infància ni a mesures preventives per detectar-ho precoçment.