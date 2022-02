L’Ateneu d’Igualada es va omplir per gaudir del concert benèfic del Rotary Club Igualada que enguany anava a càrrec de l’orquestra simfònica Terres de Marca i que tenia com a objectiu recaptar fons per subvencionar part d’un vehicle medicalitzat per a Creu Roja Anoia. La subvenció d’una part del cost d’un vehicle medicalitzat per a Creu Roja Anoia era el projecte beneficiari del concert solidari d’enguany. Amb aquesta ajuda i la d’altres col·laboradors que l’entitat Creu Roja Anoia està cercant, s’espera poder afrontar la despesa que suposa la compra d’un vehicle ambulància.