«El món de l’educació és un món d’emocions». Així va arrencar la docent i exdirectora de l’escola Virolai, Coral Regí, la seva intervenció al diàleg sobre lideratge escolar de l’Àgora Educació 2022. Regí va conversar durant una hora amb el director de l’Escola Octavio Paz, Xavier López. Junts van reflexionar sobre qui és un líder escolar, per què són necessaris aquests lideratges, les característiques que ha de tenir un bon líder i com fomentar-los per avançar en la transformació educativa. Mig centenar de persones van seguir la conversa d’aquests dos experts, que en el seu exercici professional han exercit i exerceixen com a líders de projectes educatius d’èxit. Posar l’alumne en el centre i tota la resta girant al voltant d’aquesta prioritat.