La Marxa del Pelegrí obre les inscripcions per a l’edició d’enguany, que se celebrarà el diumenge 3 d’abril, i proposa tres rutes per descobrir i gaudir del Camí Ignasià, coincidint amb l’arribada d’Ignasi de Loiola fa 500 anys a la ciutat de Manresa. La primera ruta, de 26 km, comença a Montserrat i acaba a Manresa. La més curta és de 8 km, i va de Montserrat a Sant Cristòfol de Castellbell. La tercera modalitat és una ruta circular de 15 km per l’Anella Verda. Les inscripcions estan obertes fins a l’1 d’abril a través de la web www.manresa2022.cat o físicament a l’Oficina de Turisme de Manresa, a la plaça Major número 10. Aquestes tenen un preu de 15 euros per als majors de 13 anys i de 7,50 euros per als infants fins a 12 anys, per a les modalitats de 26 i 8 km. Dintre el preu d’aquestes dues modalitats s’inclou el transport fins a Montserrat.

Per altra banda, les inscripcions a la ruta circular per l’Anella Verda tenen un preu de 10 euros per als més grans de 13 anys i de 5 euros per als infants fins a 12 anys. Per facilitar l’organització de la ruta, els preus s’incrementaran 5 euros una setmana abans de la Marxa.