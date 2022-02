El programa Invulnerables de lluita contra la pobresa infantil de la Fundació La Caixa, impulsat per sor Lucía Caram, directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, ha renovat el conveni de col·laboració amb la Facultat d’Odontologia de la UIC Barcelona per continuar donant suport en l’àmbit de la salut dental a famílies que ajuda.

A l’acte hi van participar el degà de la Facultat d’Odontologia UIC Barcelona, el Dr. Lluís Giner Tarrida; el gerent de la Clínica Universitària d’Odontologia, José María García Navas; la gestora del centre ubicat a l’Hospital General Universitari de Catalunya de Sant Cugat, Elisa Sanagustín Sánchez; la directora corporativa de programes socials de la Fundació La Caixa, Montserrat Buisán Gallardo, i sor Lucía Caram.

En la reunió es va fer una valoració positiva d’aquesta col·laboració que es fa des de fa dos anys i que resulta indispensable per a la salut dels menors. El programa Invulnerables, dins del seu pla de treball amb les famílies i els menors, n’aborda el seu benestar des d’un punt de vista integral, tenint cura de la salut visual, odontològica, psicològica i general dels nens, buscant recursos i creant xarxes de col·laboració per arribar allà on no arriben les administracions.

Manresa és una ciutat pionera en la creació d’una xarxa odontològica en la qual participen des de fa sis anys les clíniques del Dr. Sitges, SiDent, Dental Manresa i les de la Dra. Silvia Suñol i de la Dra. Rosa Evangelio.

Tots plegats tenen cura dels menors i s’impliquen en el tractament i prevenció dels seus problemes bucodentals, i deriven a la UIC els casos que requereixen intervencions de més complexitat. L’equip de Manresa i el dels professionals de la UIC han esdevingut la solució a una gran mancança constatada en el servei públic assistencial.