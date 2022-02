Membres de la Penya Ciclista Bonavista-Collbaix van participar a La Rabassa (Andorra) al Campionat del Món de Triatló d’Hivern.La prova pricipal, 8 quilometres de cursa a peu, 13 de btt i 12,5 d’esqui de fons, va ser guanyada per Franco Pasavento (Italia) amb un temps d’1:48:10. El respresentant de la P.C. Bonavista-Collbaix i actual Campió Espanya Joan Freixa va aconseguir una destacada 16ena posició amb 2:00:20. La prova de 5,5 quilometres de cursa a peu, 10 de btt i 10 d’esqui de fons va ser guanyada per Julien Wartel (França) amb 1:22:39; el segon lloc va ser per Sebastià Catllà (P.C.Bonavista-Collbaix) amb 1:23:18 i i tercer per Jakub Skalka (Txèquia) amb 1:28:37. Per GGEE excel.lents resultats pels components de la P.C.Bonavista-Collbaix, 5ena plaça de Gabriel Cardeñosa en GGEE 40-44, i podis per Eli Pracht 3era GGEE 45-49, Marta Bassa 2ona GGEE 40-44, Carles Sala 2on GGEE 25-29, Marc Relaño 2on GGEE 35-39, i Campionat del Mon per Sebastià Catllà GGEE 50-55.