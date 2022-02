Des del mes de gener la restauració del Bages disposa d’una nova oferta amb Ca la Mercè d’Artés. El nou restaurant, situat al cèntric carrer de la Barquera, té una capacitat per a una quarantena de comensals. Amb l’artesenc Marc Vila al capdavant, format a l’Escola d’Hoteleria Joviat, proposa una cuina amb producte de proximitat, «si pot ser, d’Artés mateix», diu Vila, que vincula la cuina actual amb la tradició i que parteix d’una base mediterrània inspirada en sabors i textures. Vila ofereix «productes de qualitat», amb una carta que inclou amanides, paelles i tapes per compartir. Amb una passió pels fogons transmesa per la seva àvia Mercè Vilalta, a qui ret homenatge amb el nom de l’establiment, Vila ha posat en marxa, amb ganes i empenta, un projecte personal al qual donava voltes des de petit. Obre de dijous a diumenge.