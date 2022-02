Es poden reservar les entrades gratuïtes per assistir al Pregó institucional de la Festa de la Llum 2022, que se celebrarà divendres a les 7 de la tarda al Teatre Conservatori, un emplaçament que es va estrenar l’any passat a causa de la pandèmia i que s’ha previst repetir pel seu major aforament.

La reserva gratuïta d’entrades es pot fer a través de la web del Kursaal o presencialment a les taquilles del teatre. El pregó també podrà ser seguit en streaming a través de l’adreça www.manresa.cat/directe

El Pregó d’enguany, per primera vegada a la Festa de la Llum, es farà a quatre mans i anirà a càrrec de dos manresans amb carreres rellevants en els seus camps: la Dra. Sònia Guedan Carrió —investigadora principal de l’Institut de recerca biomèdica August Pi i Sunyer (IDIBAPS), centre associat a l’Hospital Clínic de Barcelona— i Robert Guilanyà Jané, enginyer aeroespacial al Centre Europeu d’Operacions Espacials. Guedan es dedica des del 2004 a la recerca biomèdica per desenvolupar noves teràpies per al càncer. Guilanyà el 2009 es va graduar en Enginyeria Aeronàutica, en l’especialitat d’Aeronavegació.