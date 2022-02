El CAE dona continuïtat al projecte Dinamitza’t programant-ne una 5a edició amb la intenció de fomentar la qualificació professional i la inserció al món laboral o el retorn al sistema educatiu de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil. Els i les joves es formaran com a Monitors/es d’activitats de lleure infantil i juvenil –amb l’obtenció, també, del Certificat de Professionalitat de Dinamització d’activitats de lleure infantil i juvenil que atorga el SOC. Aquesta formació inclou 160 hores de pràctiques en entitats i activitats de lleure de la Catalunya Central. A més, el projecte inclou les formacions complementàries en Manipulació d’Aliments, Atenció a Infants amb Necessitats Educatives Especials i Organització i Dinamització d’Activitats de Joc. Per participar-hi cal tenir entre 18 i 30 anys i estar inscrit/a a Garantia Juvenil i com a demanant d’ocupació a l’oficina de treball. Les persones interessades poden ampliar la informació i fer la inscripció al CAE, al telèfon 93 872 57 89.