Prop de sis-centes persones van prendre part en la Gran Kedada de Castellterçol, una cursa singular perquè, a banda del vessant lúdic i esportiu, té un objectiu clarament solidari. Els corredors no paguen inscripció, però a canvi es demana una aportació voluntària d’aliments perquè els rebin aquells que més ho necessiten. En el procés d’inscripció també es demana als participants si es volen col·laborar amb la compra d’una samarreta o d’un buff per ajudar a finançar la Kedada. I si es produeix algun benefici també es destina a la compra de més productes per al banc d’aliments. En aquest cas, la Gran Kedada va reunir, exactament, 579 corredors i caminadors i es van recollir 7.020 quilos en productes, quantitat que supera les recollides en anteriors edicions. Nombrosos voluntaris van participar en els avituallaments ja que es van organitzar quatre itineraris, de 5, 7,5, 15,5 i 24 quilòmetres, respectivament. A més, s’hi van afeir un total de 61 empreses col·laboradores i entitats comercials. -Joan Capdevila