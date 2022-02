L’associació L’Era ha programat per als dissabtes 19 i 26 de febrer un curs per a aprendre els aspectes pràctics relacionats amb el cultiu ecològic d’olivera, ametller i vinya. El curs es farà a la finca can Poc Oli de l’Escola Agrària de Manresa (Carretera Vella d’Abrera a Manresa, 1411-b Km 23,6). La informació del curs es pot consultar a la pàgina web de l’entitat: associaciolera.org. Les persones interessades poden inscriure’s a botiga.associaciolera.org, a través del correu electrònic formacio@associaciolera.org o als telèfons 938 787 035 / 672 337 305. Les classes seran a càrrec de Tomàs Llop, pagès professional, pioner en producció ecològica.