Manresa ja té tot a punt per celebrar la seva festa més pròpia, estimada i arrelada: la Llum. Amb la voluntat de recordar la imminència de la festa, la ciutat exhibeix els símbols de la Llum i l’Aigua a l’aparador de l’Oficina de Turisme de Manresa (plaça Major,10), amb una nova gerra i llàntia, peces creades per l’artista manresana, especialitzda en el món de la ceràmica, Montserrat Riu. Els símbols estaran exposats fins a l’acabament de la Transéquia, el 6 de març. El 21 de febrer, Manresa celebra la Festa de la Llum per commemorar que en aquesta data de l’any 1345 va arribar a l’església del Carme una llum misteriosa, provinent de la muntanya de Montserrat, que va afavorir la concòrdia entre el Bisbat i la ciutat de Manresa i va permetre l’acabament de la construcció de la Séquia que abasteix d’aigua la ciutat. La festa té la concessió de Tresor del Patrimoni Immaterial de Catalunya i Andorra i està catalogada com a Patrimoni Festiu de la Generalitat de Catalunya.