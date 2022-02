Com en els darrers anys, els alumnes de primària de l’escola Institució Igualada han participat en el concurs de dibuix infantil que organitza el Gremi de Traginers d’Igualada amb motiu de la celebració dels Tres Tombs. L’escola posa especial èmfasi a potenciar la creativitat dels infants, ja que aquesta és un element clau per aconseguir que els nens i lnenes creixin sent independents en la seva manera de pensar, aprenent així a raonar i a qüestionar-se el seu entorn més pròxim. En definitiva, la creativitat permet que els infants es coneguin a si mateixos i aprenguin a gestionar i solucionar els problemes quotidians.

CaixaBank ha fet entrega d’una remesa de mobiliari a la Fundació Ampans. Es tracta del mobiliari de l’antiga oficina de Bankia a Manresa, i que CaixaBank ha entregat a l’entitat en el marc del programa «Reutilitza’m», que canalitza excedents de material de les empreses a entitats socials. El mobiliari entregat s’ha utilitzat per vestir el restaurant Canonge de Fundació Ampans, que dona ocupació a persones amb diversitat intel·lectual. Fundació Ampans és una entitat sense ànim de lucre que acompanya i dona suport a les persones en situació de discapacitat intel·lectual i de vulnerabilitat.