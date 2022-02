Dotze equips, mig centenar de persones participants i trenta persones voluntàries, amb l’organització de l’Equip d’Esplais del CAE, van fer possible la 10a edició del Joc de Ciutat de la Llum en modalitat presencial pels carrers i places del Centre Històric de Manresa.

Semblava que la pluja havia de fer un lleig, però els organitzadors no es van espantar pel mal temps i, per sort, només van caure quatre gotes.

Amb motiu de la manifestació per mostrar suport a les encausades del 8-M del 2019, el joc es va traslladar a la plaça Sant Ignasi Malalt, que, de fet, va encaixar a la perfecció amb l’eix temàtic d’enguany.

Ignasi de Loiola havia perdut les pàgines del seu llibre i els participants havien de superar unes proves per ajudar-lo a recuperar-les. En total hi havia 9 proves, repartides per diversos punts del Centre Històric de Manresa i inspirades en els llocs importants per on va passar Ignasi de Loiola, com la basílica de la Seu, la Cova o la capella de Sant Marc.

Cada punt representava una biblioteca que estava especialitzada en una àrea concreta, ja fossin ciències, matemàtiques, viatges o enginy. Els equips participants havien d’anar amb compte que el Senyor Pantalla no els robés les pàgines aconseguides a les proves, però entre tots i totes ho van fer molt bé i van aconseguir recuperar el llibre d’Ignasi de Loiola amb èxit.

El Joc de Ciutat de la Llum està organitzat per l’Equip d’Esplais del CAE, el CAE i fundació La Xarranca, amb el suport de l’Ajuntament de Manresa i el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, i forma part del programa de les Festes de la Llum i de la programació de Manresa 2022.

Després del canvi forçat a modalitat virtual de l’any passat, enguany va tornar a ser presencial.