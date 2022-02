Els 20 caminaires de la colla han anat per la basant sud de la serra de Rubió. Pràcticament tot el camí es va fer per corriols que, tot i que no hi ha gaire desnivell, en alguns trams posen de manifest la necessitat de dur un calçat adient a la muntanya i un bastó, que et pot ajudar i molt en moments delicats, tant per baixar com també per les pujades. A les 10 del matí es van aturar prop del Molar, amb molt bones vistes, i aprofiten per fer la foto de grup, esmorzar. Per tornar al lloc on son els cotxes es passa per un corriol molt interessant i poc conegut. Hipólito Elvira i Francesc Viera són els que han preparat la sortida de 14 quilòmetres que deixa ganes de tornar i continuant descobrint racons. La propera sortida de la colla serà el dia 20 de febrer a Vallfogona del Ripollès, (Ripollès), amb sortida amb autocar a les 7 del matí i tornada a les 7 de la tarda. Les inscripcions es poden fer al 93 803 43 88 i al 627 646 512, WhatsApp, cevcami@hotmail.com i Facebook. Les mesures per covid-19 a prendre durant les activitats dependrà de la normativa de Sanitat i de la Federació d’Entitats Excursionistes.