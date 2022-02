Després de dos anys de no poder-se celebrar, per culpa de la persistent epidèmia de covid-19, diumenge passat la parròquia de Santa Maria de Navarcles va tornar a poder oficiar a l’església del monestir de Sant Benet de Bages, amb motiu de la festivitat de Sant Valentí, una de les dues misses que anualment pot realitzar. L’altra és el mes de juliol, per Sant Benet. La cerimònia celebrada pel rector Mossèn Marcel Nsanzineza, va comptar amb la presència de fidels navarclins i santfruitosencs. -Jaume Grandia