L’Ateneu igualadí va acollir la xerrada de David de Castro sobre The Beatles. Un anàlisi sobre la història del quartet de Liverpool, del temps que els va tocar viure i de les cançons que van escriure, convertides en la banda sonora d’una època. La conferència va estar organitzada per l’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de l’Anoia.