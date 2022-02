La Sala Dos de Gener d’Artés es va omplir per veure l’espectacle que la cantant Celeste Alias, juntament amb Santi Careta i Oriol Roca, a la guitarra i bateria respectivament, va presentar dins el cicle de concerts Artés és Música. «Tranquila, Celeste canta Chavela» és un homenatge a la figura de la cantant mexiacana Chavela Vargas, fent un recorregut per alguens de les seves cançons més emblemàtiques i que caracteritzen el que fou la seva vida, força i passió per a la reivindicació col·lectiva. El concert va comptar amb la col·laboració dels alumnes del Cor d’Adults i dos trompetistes de l’escola de música per cantar «Un mundo raro», una de les peces del concert.