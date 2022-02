En aquest curs 2021-22 l’escola FEDAC Manresa participa en un programa d’Erasmus amb els alumnes de Batxillerat anomenat: «Creative vibrations in planning career paths using innovative teaching methods: Gamification, Design Thinking and Project Based Learning». Del 6 al 12 de febrer va tenir lloc una de les mobilitats del programa a la ciutat portuguesa de Matosinhos (Oporto), en el qual l’alumnat va compartir activitats relacionades amb el desenvolupament professional com poden ser la comunicació verbal i no verbal, la gestió del temps i de l’estrès, així com l’anàlisi crític de les pròpies habilitats per fer front el món laboral. També, van tenir l’oportunitat d’aprendre surf i de conèixer a fons el poble de Matosinhos i la ciutat d’Oporto .