L’alumnat de violí i violoncel de l’Escola Municipal de Música de Sant Vicenç de Castellet va partipar a la trobada «Friddle» de Barcelona organitzada per l’Escola Superior de Música de Catalunya i l’Associació Catalana d’Escoles de Música. La trobada es va fer a la sala oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya. L’alumnat va interpretar conjuntament amb els companys i companyes d’altres escoles de Catalunya els temes «Never tell me the odds» de Galen Fraser,i Peugeot 205, d’Oriol Saña. L’alumnat va poder gaudir de tocar en una formació de 250 músics i les famílies van seguir l’experiència en format d’assaig i concert.