Fundació Alhaia ha rebut el suport de la Fundació La Caixa, a través de CaixaBank, amb una aportació de 30.000 euros per a un projecte d’inserció laboral de persones amb problemes de salut mental. El projecte està impulsat per Osonament, la Fundació Althaia i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). El mes de març s’iniciarà un curs d’especialització a la UVic-UCC, anomenat «Suport entre iguals», per formar i acreditar persones amb experiència en problemes de salut mental i recuperació per tal que es puguin incorporar en equips assistencials a la salut mental i, d’aquesta manera, facilitar la inclusió social d’altres persones que es troben en una situació similar.