Les persones grans de Fonollosa van celebrar el Carnestoltes unes disfressades de mariachi i les altres, de pagesos. Totes elles van gaudir d’un divertit matí en el qual, a part de ballar i riure, van assaborir un exquisit esmorzar preparat per Cal Calet. Posteriorment, tot el grup va fer una visita a l’ajuntament, on van aconseguir fer baixar tot el personal per immortalitzar la trobada amb una instantània.